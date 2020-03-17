Укрзалізниця повернула кошти за 400 тисяч квитків на скасовані рейси

Укрзалізниця повернула кошти за 400 тисяч квитків за рейси, скасовані через запровадження карантину.

Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій написав у Facebook.

«З 11 по 17 березня Укрзалізниця вже повернула кошти за 400 тисяч квитків, які скасовані через введення карантину. Всі квитки можна повернути протягом одного місяця від дати запланованого відправлення поїзда, що скасований», - зазначив урядовець.

Він вибачився перед українцями за незручності та зазначив, що це вимушений і необхідний захід для протидії поширенню коронавірусу та збереженню здоров’я українців.

«Тож, шановні пасажири, прошу вас зберігати спокій і не скупчуватись біля залізничних кас. Всім встигнуть повернути кошти», - додав Криклій.