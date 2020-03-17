Укрзалізниця повернула кошти за 400 тисяч квитків на скасовані рейси
Укрінформ
Укрзалізниця повернула кошти за 400 тисяч квитків за рейси, скасовані через запровадження карантину.
Про це міністр інфраструктури Владислав Криклій написав у Facebook.
«З 11 по 17 березня Укрзалізниця вже повернула кошти за 400 тисяч квитків, які скасовані через введення карантину. Всі квитки можна повернути протягом одного місяця від дати запланованого відправлення поїзда, що скасований», - зазначив урядовець.
Він вибачився перед українцями за незручності та зазначив, що це вимушений і необхідний захід для протидії поширенню коронавірусу та збереженню здоров’я українців.
«Тож, шановні пасажири, прошу вас зберігати спокій і не скупчуватись біля залізничних кас. Всім встигнуть повернути кошти», - додав Криклій.