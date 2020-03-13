МОЗ не забороняло приватним лікарням приймати громадян з симптомами ГРВІ

Міністерство охорони здоров'я не видавало розпорядження про заборону приватним лікарням надавати допомогу пацієнтам з симптомами ГРВІ.

Відповідна заява оприлюднена на сайті МОЗ.

"В Мережі з’являється інформація про те, що нібито є «Розпорядження МОЗ України» не приймати в приватних лікарнях пацієнтів з симптомами ГРВІ. Повідомляємо, що ця інформація не відповідає дійсності та є маніпулятивною", - йдеться у заяві.

У цьому зв'язку МОЗ закликає всі приватні лікарні та клініки максимально якісно надавати послуги усім пацієнтам, які до них звертаються, та не сіяти паніку.

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"Головне завдання лікаря - надавати кваліфіковану допомогу, особливо зараз, коли ми маємо об’єднатися заради протистояння ситуації навколо коронавірусу на території України", - наголосили у відомстві.

МОЗ також закликає всіх громадян уважно ставитися до свого здоров’я, у разі появи будь-яких симптомів ГРВІ одразу звертатися до сімейного лікаря та не займатися самолікуванням.

За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на 13 березня у світі коронавірусом заразилося 128 392 людини, загинуло 4728, одужало 68 607 осіб.

В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області та один - у Житомирській.