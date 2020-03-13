Експорт протиепідемічних товарів обмежили до 6 червня

Обмеження експорту товарів протиепідемічного призначення діятиме до 6 червня або допоки буде така потреба.

Про це заявив Прем'єр-міністр Денис Шмигаль на брифінгу після виїзного позачергового засідання Кабінету міністрів за участю Президента, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Поки що обмеження на експорт товарів запроваджено до 6 червня або до насичення ринку та задоволення внутрішніх потреб України цими товарами. Якщо це відбудеться скоріше, ніж 6 червня, ми це обмеження знімемо окремим рішенням, навіть на позачерговому засідання Кабміну», - сказав Шмигаль.

За його словами, йдеться про чіткий перелік таких засобів. «Тобто, це ті речі, які необхідні нам та лікарям для забезпечення певного індивідуального захисту. Ми подивилися, якими були спекулятивними обсягами вивезення цієї продукції, домовилися з понад 400 українськими виробниками, які наповнять наш ринок цією продукцією, щоб нарешті в аптеках з'явилися ці засоби і щоб ціни не були спекулятивно підняті», - наголосив глава уряду.

За даними онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса, станом на ранок 13 березня у світі коронавірусом заразилося 128 343 людини, загинуло 4720, одужало 68 324 особи.

В Україні підтверджено три випадки коронавірусу: два у Чернівецькій області та один - у Житомирській.

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та інші заходи з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.