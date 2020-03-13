Для їдалень та кафе вводять посилений режим дезінфекції
Укрінформ
Для закладів громадського харчування зпроваджується посилений режим дезінфекції.
Про це на брифінгу сказав в.о. генерального директора Центру громадського здоров'я Ігор Кузін, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Для усіх місць потенційного скупчення людей, у тому числі для закладів громадського харчування, впроваджено посилений режим дезінфекції, і такі інструкції спрямовані до керівників таких закладів", - сказав Кузін.
Також, за його словами, на рівні кожного такого закладу має бути впроваджена система з безпечності харчових продуктів.
Кузін уточнив, що працівники закладів громадського харчування не мають бути в масках, маски одягаються лише, коли людина хворіє на ГРВІ.
Посилений режим дезінфекції, за його словами, передбачає додаткові засоби для обробки поверхонь.