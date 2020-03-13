У регіони направлятимуть пересувні “антикоронавірусні” лабораторії
На цьому наголосив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко після засідання Ради національної безпеки та оборони, повідомляє пресслужба Президента.
"Ми з міністром охорони здоров’я та міністром оборони домовилися про використання пересувних лабораторій, у яких є апарати ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція. – ред.). І в тих регіонах, де в нас буде зростати спалах або буде навантаження на лабораторію, ми будемо пересувати лабораторію, ставити там і проводити дослідження», – наголосив Ляшко.
Як повідомляв Укрінформ, нині в Україні є три підтверджені випадки зараження коронавірусом. Окрім померлої жінки з Житомирщини, хворобу виявили у двох чоловіків із Чернівців.
В Україні запроваджено карантин та обмежувальні заходи до 3 квітня 2020 року, а також за 48 годин буде закрито на два тижні кордон для іноземців.
Дані онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса свідчать, що у світі коронавірусом заразилося 137 066 людей, загинуло 5 069, одужало 69 643 особи.