У регіони направлятимуть пересувні “антикоронавірусні” лабораторії

В регіони, де спостерігатиметься навантаження на медичні заклади через коронавірус, направлятимуться спеціалізовані пересувні лабораторії.

На цьому наголосив заступник міністра охорони здоров’я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко після засідання Ради національної безпеки та оборони, повідомляє пресслужба Президента.

"Ми з міністром охорони здоров’я та міністром оборони домовилися про використання пересувних лабораторій, у яких є апарати ПЛР (полімеразна ланцюгова реакція. – ред.). І в тих регіонах, де в нас буде зростати спалах або буде навантаження на лабораторію, ми будемо пересувати лабораторію, ставити там і проводити дослідження», – наголосив Ляшко.

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Як повідомляв Укрінформ, нині в Україні є три підтверджені випадки зараження коронавірусом. Окрім померлої жінки з Житомирщини, хворобу виявили у двох чоловіків із Чернівців.

В Україні запроваджено карантин та обмежувальні заходи до 3 квітня 2020 року, а також за 48 годин буде закрито на два тижні кордон для іноземців.

Дані онлайн-карти поширення Covid-19 від Дослідницького центру системних наук та інженерії Університету Джонса Гопкінса свідчать, що у світі коронавірусом заразилося 137 066 людей, загинуло 5 069, одужало 69 643 особи.