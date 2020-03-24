Поліція перевіряє, чи порушувала самоізоляцію жінка в Мукачеві

Поліція проводить перевірку щодо факту порушення самоізоляції жінкою, у якої виявили коронавірус, у Мукачеві (Закарпатська область). Поки перевірка не завершена, жодних адмінзаходів до неї не застосовуватимуть.

Про це в коментарі кореспонденту Укрінформу повідомила речниця ГУНП в Закарпатській області Ганна Дан.

"Наразі щодо цього факту поліція проводить перевірку, допоки вона не завершена, ніяких адміністративних заходів до жінки застосовувати не будуть. Номінально жодних зобов'язань про самоізоляцію вона не підписувала, як і її чоловік, котрий повернувся із Італії на початку березня. Тоді ще не було введено карантин та обмежувальних заходів в Україні”, - сказала Дан.

Про рішення щодо адміністративної відповідальності цієї особи поліція повідомить після завершення перевірки, акцентувала Дан.

Раніше кореспондентові Укрінформу у пресслужбі Мукачівської міської ради заявили, що пацієнтка з Мукачева, в якої діагностували Covid-19, порушувала процедуру самоізоляції. Коло її контактів - близько 40 осіб.

“Пацієнткою, в якої було діагностовано захворювання на коронавірусну інфекцію Covid-19, було порушено процедуру самоізоляції. Це може становити загрозу поширення інфекції в місті. Медичними працівниками встановлюються контактні особи, яких станом на вечір 23 березня є орієнтовно до 40 осіб”, - повідомила начальник відділу охорони здоров'я Мукачівської міськради Любов Мандзич.

Як повідомляв Укрінформ, 23 березня в Мукачеві підтвердили факт коронавірусу — його виявили у 68-річної жінки, чоловік якої на початку березня повернувся з Італії. Жінка зараз в обласній інфекційній лікарні у стабільному стані. Вона не дотримувалася правил самоізоляції. Коло її контактних осіб наразі орієнтовано становить 40 осіб.

За даними МОЗ, в Україні станом на 10:00 24 березня зафіксовано 84 випадки коронавірусної хвороби Covid-19, з них 3 летальні, 1 пацієнт одужав та вже виписаний з лікарні. За добу зафіксовано 11 нових випадків.

За даними сайту Worldometers, станом ранок 24 березня у світі зареєстрували 382 366 випадків зараження коронавірусом, з них 102 505 осіб одужали і 16 568 людей померли.