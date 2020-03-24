На Прикарпатті розповіли про стан двох медиків, заражених коронавірусом

На Прикарпатті досліджують, яким чином могли заразитись на коронавірус двоє медичних працівників обласної інфекційної лікарні, оскільки там вони оглядали хвору, знаходячись у захисних костюмах і масках.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив головний санітарний державний лікар в Івано-Франківській області Руслан Савчук.

«Ці медсестри працюють в обласній інфекційній лікарні. Вони оглядали і надавали меддопомогу там жінці, яка померла від Covid-19. Ми не можемо стверджувати, що вони інфіковані саме від померлої жінки. Зараз ми вивчаємо це питання, бо лікарі і медичні сестри працювали в засобах захисту. Тобто, в костюмах, масках… усі заходи безпеки були дотримані», - стверджує Савчук.

Він зауважив, що медики, в яких підтвердили коронавірус, не перебували за кордоном. Лише за тиждень у них піднялась висока температура і з’явились симптоми недуги.

«Станом на учора їх стан оцінювали як легкий», - зазначив Савчук.

Наразі результати дослідження на коронавірус очікує також співробітниця поліцї, яка опитувала чоловіка померлої від Covid-19.

Як повідомлялося, напередодні на Прикарпатті підтвердили три випадки захворювання на коронавірус. Інфекцію, зокрема, виявили і у чоловіка 56-річної жінки, яка померла 17 березня від коронавірусу. Раніше він повернувся із Чехії.

Загалом в Івано-Франківській області лабораторно підтверджено 5 випадків коронавірусу, 1 – летальний.

Станом на 24 березня в обласній інфекційній лікарні з підозрою на коронавірус перебувають 42 пацієнти. Стан 4-х з них оцінюють як важкий.