На Прикарпатті розповіли про стан двох медиків, заражених коронавірусом

На Прикарпатті розповіли про стан двох медиків, заражених коронавірусом

Укрінформ
На Прикарпатті досліджують, яким чином могли заразитись на коронавірус двоє медичних працівників обласної інфекційної лікарні, оскільки там вони оглядали хвору, знаходячись у захисних костюмах і масках.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив головний санітарний державний лікар в Івано-Франківській області Руслан Савчук.

«Ці медсестри працюють в обласній інфекційній лікарні. Вони оглядали і надавали меддопомогу там жінці, яка померла від Covid-19. Ми не можемо стверджувати, що вони інфіковані саме від померлої жінки. Зараз ми вивчаємо це питання, бо лікарі і медичні сестри працювали в засобах захисту. Тобто, в костюмах, масках… усі заходи безпеки були дотримані», - стверджує Савчук.

Він зауважив, що медики, в яких підтвердили коронавірус, не перебували за кордоном. Лише за тиждень у них піднялась висока температура і з’явились симптоми недуги.

«Станом на учора їх стан оцінювали як легкий», - зазначив Савчук.

Наразі результати дослідження на коронавірус очікує також співробітниця поліцї, яка опитувала чоловіка померлої від Covid-19.

Як повідомлялося, напередодні на Прикарпатті підтвердили три випадки захворювання на коронавірус. Інфекцію, зокрема, виявили і у чоловіка 56-річної жінки, яка померла 17 березня від коронавірусу. Раніше він повернувся із Чехії.

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Загалом в Івано-Франківській області лабораторно підтверджено 5 випадків коронавірусу, 1 – летальний.

Станом на 24 березня в обласній інфекційній лікарні з підозрою на коронавірус перебувають 42 пацієнти. Стан 4-х з них оцінюють як важкий.

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