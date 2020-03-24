До Харкова надійшли швейцарські апарати штучної вентиляції легенів

У Харкові головним лікарям п’яти міських лікарень, яких зібрали на базі міської лікарні швидкої та невідкладної допомоги ім. проф. Мещанінова, вручили сертифікати на отримання швейцарських апаратів штучної вентиляції легенів (ШВЛ).

Сертифікати, повідомляє кореспондент Укрінформу, вручали віцемер Харкова Світлана Горбунова-Рубан та директор Департаменту охорони здоров'я Юрій Сороколат.

"Ці п’ять швейцарських апаратів — останнього зразка. До комплекту обладнання входять власне апарат, монітор, стійка, візок, видатковий матеріал. Обладнання встановлять у п’яти міських лікарнях, у тому числі, клінічній лікарні №13, клінічній багатопрофільній лікарні №17, багатопрофільній лікарні №18, клінічній лікарні швидкої та невідкладної допомоги та у міському перинатальному центрі", - зазначила Горбунова-Рубан.

За її словами, апарати встановлять представники швейцарської фірми: "Вони прибудуть до Харкова найближчим часом".

За словами Горбунової-Рубан, загалом у харківських медустановах працюють 163 апарати ШВЛ різного виробництва та строку експлуатації. "Але ми розуміємо, що потреба буде зростати, тому вчора отримали додаткові кошти та замовляємо необхідну кількість захисного одягу, масок, рукавичок тощо", - додала віцемер.

За словами Сороколата, також буде придбано ще 20 німецьких апаратів ШВЛ, крім того, у Харків надійшли нові апарати ультразовукової діагностики.

Харківські лікарні отримали нові апарати ШВЛ / Фото: В'ячеслав Мадієвський, Укрінформ

"Ми лікуємо у цілому організм людини. Все, що робимо, спрямоване на одужання пацієнта. За даними ВООЗ, європейських лікувальних установ, всі тяжкохворі люди, крім того, що були інфіковані на коронавірус, мали два-три супутніх захворювання серцево-судинної системи, хронічні захворювання органів дихання, сечостатевої системи, цукровий діабет", - розповів директор Департаменту охорони здоров’я.

Як повідомляв Укрінформ, станом на сьогоднішній ранок у Харкові не зафіксовано жодного випадку захворювання на коронавірус.

В Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні й одна людина видужала.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них понад 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.