Харківську облраду продезінфікували, дев’ятьох відправили на самоізоляцію

У Харківській обласній раді провели дезінфекцію приміщень, у яких працював захворілий на Covid-19 заступник голови облради Володимир Скоробагач. Співробітників, які з ним контактували, відправили на самоізоляцію під суворим контролем медиків.

Про це розповів начальник відділу по роботі з громадськістю та ЗМІ облради Володимир Дягілев, повідомляє кореспондент Укрінформу.

«Сьогодні санітарно-епідеміологічна служба провела дезінфекцію приміщень та документації, окрім кабінету заступника голови, ще приміщення, де він теоретично міг бути. Дев’ятеро співробітників, які безпосередньо з ним контактували, знаходитимуться в режимі суворої самоізоляції під контролем медиків. У жодного немає якихось симптомів захворювання. Ще частина працівників апарату обласної ради без шкоди роботі тепер працюватимуть дистанційно», - розповів Дягілев.

Як повідомив голова обласної ради Сергій Чернов, наразі розглядається можливість роботи постійних комісій в онлайн-режимі, а також варіанти проведення пленарного засідання, якщо у цьому буде нагальна потреба.

Зазначимо, що в Будинку рад (вул. Сумська, 64) приміщення, окрім обласної ради, використовуються також обласною державною адміністрацією та департаментами Харківської міської ради.

Як запевнив кореспондента Укрінформу директор обласного комунального виробничо-експлуатаційного підприємства «Держпром», яке управляє Будинком рад, Микола Чехунов ще до підтвердження Covid-19 у заступника голови облради в усій будівлі посилили санітарні заходи.

«Від початку карантину збільшено кількість вологих прибирань, збільшена вдвічі концентрація миючих і дезінфікуючих засобів. Дуже ретельно миються ручки дверей, зокрема. Зобов’язали всіх провітрювати регулярно приміщення. У кожній вбиральні є ємності з дезінфікуючим засобом з вмістом спирту не менше 75%. Також на вході в будівлю на першому поверсі є столик з дезінфікуючим засобом для оброблення рук», - сказав Чехунов.

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Як повідомляв Укрінформ, у заступника голови Харківської обласної ради Володимира Скоробагача, який знаходиться в столичній лікарні з пневмонією, лабораторно підтверджено захворювання на коронавірус.

Раніше стало відомо, що у 37-річної харків’янки, яка після повернення з Франції залишилася в Києві, діагностували коронавірус. Згодом з’ясувалося, що вона є дружиною Володимира Скоробагача.

З 10 по 13 березня заступник голови облради перебував на робочому місці.

Станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них понад 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.