У Чернігові дезінфікують зупинки

У Чернігові спеціальним дезінфікуючим розчином обробили 195 зупинок громадського транспорту - автобусних і тролейбусних.

Про це повідомила пресслужба Чернігівської міської ради.

"Всього у місті 195 зупинкових павільйонів, обробили всі", - сказано у повідомлені.

Зазначається, що дезінфікуючий засіб, який використовувався, - сертифікований та безпечний, а сам процес обробки відбувався за відсутності на зупинках людей.

За інформацією управління житлово-комунального господарства міської ради, зупинкові комплекси в Чернігові регулярно милися і раніше. Додаткова обробка спецзасобами проводилася вперше.

У Чернігові дезінфікували зупинки громадського транспорту / Фото: chernigiv-rada.gov.ua

Надалі частота таких робіт залежатиме від епідеміологічної ситуації в місті. Подібним чином оброблятимуться також дитячі майданчики.

На сьогодні в Чернігові жодного випадку зараження коронавірусом не виявлено. У минулі вихідні громадський транспорт містом не курсував. У ці дні зупинки й обробили.

Як повідомляв Укрінформ, станом на ранок 23 березня в Україні лабораторно підтвердили 73 випадки захворювання, три з них летальні і одна людина видужала.

За даними Worldometers, станом на ранок 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 становить 339 710. З них більше 99 тисяч осіб хворіли та видужали, а 14 704 померли.