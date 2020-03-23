Експрес-тести і засоби захисту для медиків та силовиків відправили у регіони

В усі регіони України відправлено експрес-тести, захисні костюми, маски, санітайзери для медиків, правоохоронців, рятувальників та прикордонників.

Про це повідомив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков 23 березня, інформує пресслужба МВС.

«Експрес-тести, захисні костюми, маски, санітайзери для медиків, Нацполіції, Нацгвардії, Держприкордонслужби та ДСНС відправлено в усі регіони країни. Це вперше, але не в останнє», - зазначив Аваков.

Як уточнюється, всі ці засоби відправлено літаками НГУ Ан-72 та Ан-26 у Львів, Одесу, Харків, Дніпро, а далі з цих кущових аеропортів - транспортом Нацполіції в усі області.

Зі свого боку заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко поінформував, що це перша партія експрес-тестів, яку привезли 23 березня вночі літаком ЗСУ.

«Вантаж, який прибув у Київ, розподілений і наразі відбувається його доставка по областям України. В ті області, які розташовані біля Києва, тест-системи доставляються автотранспортом. У віддалені регіони летять літаки Нацгвардії України. Там цей вантаж буде розподілено і автомобільним транспортом буде розвозитися по областях", - уточнив заступник міністра.

Геращенко зауважив, що, фактично, до ранку 24 березня всі області України будуть забезпечені мінімальним набором експрес-тестів, а також всім необхідним для медиків, поліцейських, прикордонників, нацгвардійців, рятувальників, - тобто тих, хто буде постійно в контакті з інфікованими коронавірусом.

За словами Геращенка, досвід Італії, Іспанії, Китаю засвідчив, що в першу чергу необхідно захищати дві категорії – медиків і правоохоронців.