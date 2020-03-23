Туреччина закупила в Китаї ліки, що пришвиджують одужання від Covid-19 до чотирьох днів

Туреччина закупила в Китаї та почала використовувати препарат, який дозволяє скоротити термін лікування коронавірусу з 11 до 4 днів.

Про це сьогодні заявив міністр охорони здоров’я Туреччини Фахреттін Коджа, повідомляє власкор Укрінформу.

«Ми доставили з Китаю спеціальні ліки, що дозволяють скоротити термін лікування з 11 до 4 днів. Подивимося, наскільки ефективним є цей препарат», - сказав міністр.

За його словами, в країні вже є випадки одужання, про які буде повідомлено згодом.

Урядовець також повідомив про вжиття ряду інших заходів для боротьби проти коронавірусу в країні, зокрема до країни Туреччини доправлено 50 тисяч експрес-тестів і 26 грудня має прийти вантаж з ще з 300 тисячами експрес-тестів, кількість медичного персоналу буде збільшена на 32 тисячі, укладено додаткові угоди про виробництво засобів захисту, зокрема масок. Оскільки потреба в захисних масках у країні зберігається, їх продаж за кордон здійснюватися не буде.

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Міністр також повідомив, що всі 30 померлих від коронавірусу в Туреччині були похилого віку. Тому він звернувся до літніх людей з проханням дотримуватися карантинних обмежень та не виходити з дому.

Як повідомлялося, на цей час загальна кількість осіб, заражених Covid-19, у світі становить 351 654, з них 100 600 людей одужали, а 15 361 особа померла.