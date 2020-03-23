В Італії кількість випадків коронавірусу знижується другий день поспіль

В Італії протягом доби зареєстровано 3 780 нових випадків коронавірусу, що менше, ніж попередньої доби, коли таких було 3 957.

Про це пише La Gazzetta Del Mezzogiorno.

"Сьогодні зафіксовано 3 780 нових випадків коронавірусу проти 3 957 випадків, зареєстрованих учора, тоді як у суботу їх було 4 821", - йдеться у повідомленні.

Протягом останньої доби в Італії зафіксували 601 летальний випадок унаслідок коронавірусу. Загалом в Італії вже нараховується 6 077 летальних випадків, в той же час 7 432 пацієнти одужали після недуги.

Загальна кількість зареєстрованих випадків коронавірусу в Італії зросла до 63 927.

Як повідомлялося, наразі загальна кількість осіб, хворих на Covid-19, у світі становить 351 654, з них 100 600 людей одужали, а 15 361 особа померла.

фото: АА