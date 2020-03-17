Метро у Дніпрі закриють о 15 годині - Криклій

Метро у місто Дніпро закриють з 15 год 17 березня для протидії можливому поширенню коронавірусу в Україні.

Про це під час брифінгу у Києві заявив міністр інфраструктури Вадислав Криклій, повідомляє коресподент Укрінформу.

" З 17 березня у нас перестає працювати метро. Міські голови узгодили окремий графік. У Києві сьогодні о 23 год метрополітен престане функціонувати, у місті Дніпро - о 15 год, у Харкові - о 20 год", - сказав Криклій.

Він додав, що такі заходи спрямовані на зниження мобільності населення для протидії поширенню коронавірусу в Україні.

Як повідомлялося, що 17 березня з 23-й годині київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів. Попередньо до 3 квітня. Також у зв'язку з пандемією коронавірусу харківське метро припиняє роботу о 20 год.

На виконання доручення Президента України та рішення Державної комісії з питань ТЕБ і НС Кабінет міністрів прийняв рішення щодо обмеження пасажирських перевезень на території України для запобігання поширенню коронавірусної інфекції.

Серед ухвалених заходів - з 17 березня по 3 квітня заборонено перевезення пасажирів метрополітеном в Києві, Харкові та Дніпрі.