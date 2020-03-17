Київське метро закривається з 23-ої години 17 березня

Сьогодні, 17 березня з 23-ої години київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів. Попередньо до 3 квітня.

Про це повідомив мер Києва Віталій Кличко у себе на сторінці у Facebook.

"Київ живе в умовах суворих обмежувальних заходів. Згідно з рішенням урядової комісії з техногенно-екологічної безпеки і надзвичайних ситуацій та постанови Кабінету міністрів, Київ повинен закрити метрополітен. Так само, як Дніпро та Харків. Тому сьогодні з 23-ої години київський метрополітен припиняє перевезення пасажирів. Попередньо до 3 квітня", - сказав Кличко.

За його словами, наземний пасажирський транспорт працює в штатному режимі, дублюючи лінії метро.

"Я закликаю киян піклуватися про своє здоров'я та безпеку і залишатися вдома. Ті ж, кому потрібно в цій ситуації їздити на роботу, мають берегти себе і оточуючих - користуватися засобами індивідуального захисту", - додав мер.

Як повідомляв Укрінформ, у зв'язку з пандемією коронавірусу харківське метро також припиняє роботу. Про це під час брифінгу поінформував заступник Харківського міського голови Євгеній Водовозов, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Сьогодні о 20.00 харківське метро прийме останніх пасажирів та припинить роботу до 3 квітня", - наголосив Водовозов.

Як повідомлялось, столична влада посилює обмежувальні заходи, щоб убезпечити мешканців і запобігти ситуації з можливим розповсюдженням коронавірусу в Києві та Україні.

Так, з 17 березня у Києві не працюватимуть торговельні центри, закриваються магазини за виключенням продуктових та господарських магазинів та аптек. Працюватимуть АЗС, банки та банкомати.

Із 12 березня в Україні запроваджено тритижневий карантин у навчальних закладах та низка інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19.