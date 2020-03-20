АТБ роздасть мільйон продуктових наборів — Мінсоцполітики

Міністерство соціальної політики та Національна мережа продуктових магазинів «АТБ» спільно з обласними та Київською державними адміністраціями розпочинають проєкт забезпечення вразливих верств населення продуктами у період карантину.

Про це інформує пресслужба відомства.

«Міністерство соціальної політики підтримало ініціативу Національної мережі продуктових магазинів «АТБ» і спільно з обласними та Київською міською державними адміністраціями розпочинає реалізацію проєкту із забезпечення найбільш вразливих верств населення продуктовими наборами у період карантину у зв’язку із коронавірусною інфекцією COVID-19», - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, продуктові набори планується надавати одиноким особам: віком понад 80 років, громадянам похилого віку, які потребують догляду, та особам з інвалідністю.

За попередніми розрахунками соціальним проєктом буде охоплено понад 1 мільйон громадян.

Міністр соціальної політики Марина Лазебна наголосила на важливості об’єднань зусиль влади і бізнесу в підтримці вразливих категорій населення в умовах глобальної економічної кризи та поширення коронавірусної інфекції.

Лазебна закликала соціально відповідальний бізнес приєднуватися до допомоги людям, які за нинішніх обставин найбільше її потребують.