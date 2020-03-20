АТБ, Rozetka та "Нова пошта" разом запускають експрес-доставку продуктів

Компанії АТБ, Rozetka та "Нова пошта" в тестовому режимі запускають доставку продуктових наборів за собівартістю.

Про це Укрінформу повідомили у пресслужбі компанії Rozetka.

"У Дніпропетровській області в тестовому режимі почали доставляти продуктові набори за собівартістю. Три компанії об'єдналися на прохання Президента Володимира Зеленського, щоб допомогти українцям дотримуватися правил карантину та залишатися вдома", - зазначили у пресслужбі.

Функції в партнерстві розподілено наступним чином: АТБ формує пакети й продає всі продукти за мінімально можливою вартістю. Rozetka надає свій сайт для їх розміщення й обробляє всі замовлення безкоштовно, а "Нова пошта" здійснює доставку за собівартістю.

За планом на доставку буде потрібно 3-5 годин від моменту замовлення до моменту отримання набору.

Українцям запропонують три продуктові набори: від 400 до 700 грн. Базовий містить яйця, молоко, крупи, цукор, макарони, чай, фрукти й овочі, печиво, консерви, туалетний папір, мило, серветки. Після тестового періоду проєкт планують запустити по всій Україні.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. В рамках заходів, зокрема, закрито навчальні заклади, а також заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

Станом на 20 березня в Україні 26 лабораторно підтверджених випадків Covid-19, з них 3 летальні. Зокрема, коронавірусна хвороба зафіксована: у Чернівецькій області - 15 випадків (1 летальний, 1 людина одужала), Житомирській області - 2 випадки (1 летальний), Київській області - 2 випадки, Донецькій області - 1 випадок, Дніпропетровській області - 2 випадки, Івано-Франківські області - 1 випадок (летальний), у м. Києві - 3 випадки.

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За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 20 березня зареєстровано 244 523 випадки Covid-19, з них 10 030 закінчились смертю, водночас 86 031 особа одужала.