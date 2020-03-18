АТБ ввели обмеження на продаж товарів в одні руки

Національна мережа продуктових магазинів АТБ ввела обмеження на продаж товарів в одні руки.

О"З метою забезпечення можливості населення придбати усі необхідні товари з 18.03.2020 вводиться обмеження на продаж товару", - йдеться у повідомленні.

Зокрема, пиво, вода та напої продаватимуть у кількості до 12 шт. в одні руки, а весь інший товар - у кількості до 5 шт/кг в одні руки.

Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. У рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли.

На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.