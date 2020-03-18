Митниця запевняє, що продукти з полиць супермаркетів не зникнуть

Перебоїв у постачанні продуктів на полиці супермаркетів не буде — фури з товарами курсують між країнами без перешкод.

Про це повідомляє Нова митниця.

"Україна закрила кордон, аби вберегти громадян від загрози заразитися на коронавірус. Втім, це обмеження не стосується вантажних перевезень. Жодна країна світу не може дозволити собі перебої у постачанні сировини чи критичного імпорту, як і зірвати виконання експортних контрактів. Це не про здорову економіку, навіть в умовах пандемії. Аби українці не боялися, що завтра не буде, чого їсти, Митниця щодня інформуватиме про товарообіг, а також — надходження до бюджету", - йдеться у повідомленні.

Нова митниця виділяє три ключові моменти:

1. 90% товарів, які ми споживаємо, — вітчизняного виробництва. Ми не є критично залежними від імпортованих продуктів харчування;

2. Вантажні перевезення здійснюються нон-стоп. Маршрути для фур можуть бути переплановані з одних пунктів пропуску на інші, — близько сотні тимчасово призупинили свою роботу на час карантину — подекуди можуть утворюватися черги із вантажівок на кордоні у зв'язку з їх ретельнішим санітарним контролем, але фури з товаром курсують між країнами без перешкод кожного дня.

3. Верховна Рада підтримала малий та середній бізнес на час карантину, ухваливши закон №3220. Закон, зокрема, запроваджує податкові канікули з 1 березня по 30 квітня: звільняє ФОП від сплати ЄСВ, а також звільняє від земельного податку, податку на об’єкти нежитлової нерухомості, орендної плати за земельні ділянки;

забороняє перевірки господарської діяльності (крім групи з високим ступенем ризику) до 31 травня, а також документальні та фактичні перевірки податковою службою до 18 травня;

скасовує штрафи за порушення податкового законодавства, вчинені з 1 березня по 30 квітня.

Щодо товарообігу: з початку місяця і станом на 16 березня митниця перерахувала до держбюджету 14,8 млрд грн або виконала графік поденних надходжень на 90,1%. У доларовому еквіваленті — це 591 млн дол., що на 1,7% або на 10 млн дол. більше, ніж за аналогічний період 2019 року.

Обсяги імпорту по вазі за 15 днів березня становили 2,3 млн тонн. Обсяги імпорту по вартості — 2,1 млрд доларів, інформує Нова митниця.