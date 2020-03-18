“Нова пошта” тимчасово скасовує плату за зберігання посилок

"Нова пошта" з 18 березня скасовує плату за зберігання посилок клієнтів до кінця карантину - до 3 квітня.

Про це йдеться у повідомленні на сайті компанії від 18 березня.

"Нова пошта" з 18 березня скасовує плату за зберігання посилок клієнтів до кінця карантину (до 3.04). Ми розуміємо, що в ситуації, яка склалася, наші клієнти можуть не встигнути забрати посилки вчасно. "Нова пошта" продовжує працювати і надавати послуги клієнтам у повному обсязі. Весь ланцюг нашої доставки працює – відділення, термінали, кур’єри, поштомати. Перевезення вантажу відбувається без обмежень. Крім того, у звичайному режимі продовжує працювати міжнародна доставка", - заявили у компанії.

Там також запевнили, що створили безпечний простір доставки для клієнтів і співробітників. Усі відділення "Нової пошти" оснащені дезінфекторами, захисними масками, рукавичками. У відділеннях постійно проводиться прибирання всіх поверхонь за допомогою дезінфікуючих засобів.

"Ми контролюємо відстань черги і не допускаємо великого скупчення людей. Наші співробітники проходять первинний огляд і не допускаються до роботи у разі погіршення самопочуття", - зазначили у компанії.

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Як повідомляв Укрінформ, в Україні до 3 квітня запроваджено карантин з метою протидії поширенню коронавірусної інфекції Covid-19. У рамках заходів, зокрема, закрито заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинено роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

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За даними МОЗ України, у світі станом на ранок 18 березня зафіксовано 198 155 випадків зараження коронавірусом, з них 81 960 осіб одужали, 7 954 померли.

На території України зафіксовано 14 випадків коронавірусу Covid-19 у трьох областях та м. Києві, з них два – летальні.