МОН переводить частину працівників на дистанційний режим роботи

Міністерство освіти і науки переводить частину працівників на дистанційний режим роботи та призупиняє прийом громадян.

Відповідний наказ МОН № 406 від 16.03.2020 “Про організаційні заходи для запобігання поширенню коронавірусу Сщмшв-19” підписав в.о. міністра освіти і науки Юрій Полюхович, повідомляє пресслужба Міністерства освіти та науки.

“Рішення про перехід роботи Міністерства на дистанційний формат було ухвалено відповідно до рішень Президента, РНБО, уряду та столичної влади. У період, коли держава вживає максимум заходів, щоб не допустити поширення коронавірусної інфекції, ми також маємо подбати про безпеку та здоров’я своїх працівників. Водночас навіть у дистанційному режимі МОН продовжить виконувати всі необхідні завдання”, – зазначив Полюхович.

Окрім того, скасовуються або відтерміновуються раніше заплановані наради, перевірки, атестаційні та акредитаційні експертизи тощо.

На час призупинення приймання громадян відправити звернення можна на поштову чи електронну адресу МОН або ж залишити у скриньці для кореспонденції.