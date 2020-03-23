Пункти пропуску, де можна перетнути кордон автотранспортом
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
«Зважаючи, що Україна та сусідні країни ввели обмеження щодо перетинання державного кордону, надаємо перелік пунктів пропуску, які функціонують з боку України та суміжних країн», - йдеться у повідомленні.
Пункти пропуску на кордоні з Білоруссю:
у Чернігівській області: «Сеньківка- Веселівка», «Нові Яриловичі-Нова Гута» «Славутич-Комарин»; у Київській області: «Вільча-Олександрівка»; у Житомирській області: «Виступовичі-Нова Рудня»; у Рівненській області: «Городище-Верхній Теребежів», «Прикладники-Невель»; у Волинській області: «Дольськ-Мохро», «Доманове-Мокрани», «Пулемець-Томашівка».
на кордоні з Польщею: у Львівській області: «Рава-Руська-Гребенне» та «Краковець-Корчова»; у Волинській області: «Ягодин-Дорохуськ».
На кордоні зі Словаччиною: у Закарпатській області: «Малий Березний-Убля», «Ужгород-Вишнє-Нємецьке».
На кордоні з Угорщиною: у Закарпатській області: «Лужанка-Берегшурань», «Вилок-Тісабеч», «Косино-Барабаш», «Дзвінкове-Лонья» та «Чоп (Тиса)-Захонь».
на кордоні з Румунією: у Закарпатські області: «Дякове-Халмеу»; у Чернівецькій області: «Порубне-Сірет».
на кордоні з Молдовою: у Одеській області: «Паланка-Маяки-Удобне», «Старокозаче-Тудора», «Рені-Джюрджюлешть», «Табаки-Мирне»; у Вінницькій області: «Могилів-Подільський-Отач»; у Чернівецькій області: «Россошани-Брічень», «Мамалига-Крива».
на кордоні з Росією: у Харківській області: «Чугунівка-Вериговка», «Плетенівка-Шебекіно», «Гоптівка-Нехотєєвка»; у Сумській області: «Велика Писарівка-Грайворон», «Юнаківка-Суджа», «Бачівськ-Троєбортне»,«Катеринівка-Крупець»; у Чернігівській області: «Грем‘яч-Погар», «Сеньківка-Нові Юрковичі»; у Луганській області «Мілове-Чертково», «Просяне-Бугайовка», «Танюшівка-Ровеньки».
У ДПСУ звертають увагу, що задля недопущення поширення захворюваності на Covid-19 Україна та більшість сусідніх країн обмежили в’їзд на свою територію іноземців.
Як повідомлялося, за даними Worldometers, опівдні 23 березня загальна кількість хворих на коронавірус Covid-19 у світі зросла до 349 980 осіб, з них понад 100 тисяч осіб одужали, померли 15 306 людей.
В Україні підтверджено 73 випадки інфікування, три з них летальні.