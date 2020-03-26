З 12 березня в Україні ввели карантин у навчальних закладах та низку інших заходів з протидії поширенню коронавірусної інфекції COVID-19.

Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення.

25 березня надзвичайну ситуацію запровадили по всій Україні. Карантин подовжили до 24 квітня.

Закрили заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинили роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.

26.03.2020

На чотирьох перевалах при в'їзді в Закарпатську область встановили блокпости. На них перевірятимуть громадян, котрі заїжджають в область. * * *

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В Україні станом на ранок 26 березня зафіксовано 156 випадків Covid-19.

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У місто Суми обмежено в`їзд для тих, хто не зареєстрований в обласному центрі, не має тут нерухомості або не працює в місті.

Як починався і триває карантин в Україні можна почитати за лінком.