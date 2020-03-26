КАРАНТИН
Кабінет міністрів ухвалив рішення про тимчасову заборону в'їзду в Україну іноземців та закрив міжнародне пасажирське сполучення.
25 березня надзвичайну ситуацію запровадили по всій Україні. Карантин подовжили до 24 квітня.
Закрили заклади торгівлі, крім продуктових магазинів, аптек, автозаправок і банків. Також зупинили роботу метрополітенів у Києві, Харкові та Дніпрі, припинено міжміське й міжобласне автомобільне, залізничне та авіасполучення.
26.03.2020
На чотирьох перевалах при в'їзді в Закарпатську область встановили блокпости. На них перевірятимуть громадян, котрі заїжджають в область.
* * *
В Україні станом на ранок 26 березня зафіксовано 156 випадків Covid-19.
* * *
У місто Суми обмежено в`їзд для тих, хто не зареєстрований в обласному центрі, не має тут нерухомості або не працює в місті.
Як починався і триває карантин в Україні можна почитати за лінком.