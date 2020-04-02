На Херсонщині три нові випадки коронавірусу, обласний центр закривають на карантин
Про це у Facebook повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.
«Шановні мешканці Херсонської області, протягом доби ми отримали три нові лабораторно підтверджені випадки коронавірусу в нашій області. На жаль, один з цих випадків виявився летальним», - зазначив Гусєв.
Він також розповів, що мешканка Генічеська, яка кілька тижнів тому захворіла на коронавірус і зараз перебуває в лікарні, має «позитивну динаміку».
Голова ОДА не уточнив, у яких саме населених пунктах зафіксовано нові випадки коронавірусу.
Один випадок захворювання зафіксовано у Херсоні. Про це пізно ввечері, після термінового засідання оперативного штабу заявив перший заступник міського голови Ігор Козаков.
«Це 42-річний мешканець Херсона, який був доправлений у лікарню з пневмонією», - зазначив Козаков. За його словами, усі лікарі, котрі контактували з хворим, відправлені на обсервацію (як і родина – батько, мати, дружина та дитина). У під’їзді будинку в районі Шуменський, де мешкає чоловік, проведуть дезінфекцію.
За словами першого заступника мера, опівночі Херсон закривають на карантин, на в’їздах до міста встановлять п'ять блокпостів.
Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині до сьогодні був один офіційно підтверджений випадок коронавірусної інфекції - у молодої жінки, мешканки Генічеська, яка, за інформацією ЗМІ, повернулася з Об’єднаних Арабських Еміратів.