На Херсонщині три нові випадки коронавірусу, обласний центр закривають на карантин

У Херсонській області офіційно підтверджено три нові випадки COVID-19, одна людина внаслідок захворювання померла.

Про це у Facebook повідомив голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв.

«Шановні мешканці Херсонської області, протягом доби ми отримали три нові лабораторно підтверджені випадки коронавірусу в нашій області. На жаль, один з цих випадків виявився летальним», - зазначив Гусєв.

Він також розповів, що мешканка Генічеська, яка кілька тижнів тому захворіла на коронавірус і зараз перебуває в лікарні, має «позитивну динаміку».

Голова ОДА не уточнив, у яких саме населених пунктах зафіксовано нові випадки коронавірусу.

Один випадок захворювання зафіксовано у Херсоні. Про це пізно ввечері, після термінового засідання оперативного штабу заявив перший заступник міського голови Ігор Козаков.

«Це 42-річний мешканець Херсона, який був доправлений у лікарню з пневмонією», - зазначив Козаков. За його словами, усі лікарі, котрі контактували з хворим, відправлені на обсервацію (як і родина – батько, мати, дружина та дитина). У під’їзді будинку в районі Шуменський, де мешкає чоловік, проведуть дезінфекцію.

За словами першого заступника мера, опівночі Херсон закривають на карантин, на в’їздах до міста встановлять п'ять блокпостів.

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Як повідомляв Укрінформ, на Херсонщині до сьогодні був один офіційно підтверджений випадок коронавірусної інфекції - у молодої жінки, мешканки Генічеська, яка, за інформацією ЗМІ, повернулася з Об’єднаних Арабських Еміратів.