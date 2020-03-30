У померлого жителя Генічеська коронавірусу не виявили

У померлого мешканця міста Генічеськ, в якого підозрювали коронавірус, за результатами лабораторного дослідження, цієї хвороби не виявили.

Про це у Facebook повідомляє Херсонська ОДА.

«Щодо померлого жителя Генічеська: підозра на коронавірусну інфекцію, за результатами дослідження Херсонського обласного лабораторного центру МОЗ, - не підтвердилась», - йдеться у повідомленні.

Як зазначила під час брифінгу 30 березня заступник директора департаменту здоров‘я ОДА Ліна Бондарева, попередньо у чоловіка було діагностовано кардіоміопатію, хронічну серцеву недостатність, була також застійна пневмонія, тому провели дослідження на коронавірус.

Наразі, за інформацією ОДА, в області 13 підозр на коронавірус – очікуються результати лабораторних досліджень.

Станом на 30 березня в області зафіксовано один підтверджений випадок захворювання на коронавірус.

Як раніше повідомляв Укрінформ, у місті Генічеськ підтверджена коронавірусна інфекція у молодої жінки, яка, за інформацією ЗМІ, повернулася з Об’єднаних Арабських Еміратів. У місті встановили блокпости, всі, хто контактував з хворою, перебувають на самоізоляції, медики, які з нею контактували - на обсервації.

28 березня, з ознаками серцевої недостатності до Генічеської районної лікарні доправили чоловіка, 1975 року народження. Пацієнт був у надтяжкому стані, врятувати його не вдалося.