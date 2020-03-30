Хвора на коронавірус генічанка у задовільному стані – Херсонська ОДА

Стан мешканки Генічеська, у якої єдиної в Херсонській області наразі підтверджено коронавірус, медики оцінюють як задовільний.

Про це у Facebook повідомляє Херсонська ОДА.

"В області один підтверджений випадок на коронавірус. Жінка у задовільному стані, перебуває в лікарні під постійним наглядом медиків, які діють згідно з відпрацьованими алгоритмами МОЗ", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що родина пацієнтки знаходиться на самоізоляції, також під наглядом лікарів. Наразі встановлено 30 осіб, які мали контакти з хворою. Усім вказаним особам (члени сім’ї, родичі, інші особи) проведено експрес-тести на наявність коронавірусу – результати негативні.

В області наразі є 12 підозр щодо можливого інфікування Covid-19, очікуються результати лабораторних досліджень.

Як раніше повідомляв Укрінформ, у Генічеську підтверджена коронавірусна інфекція у молодої жінки, яка, за інформацією ЗМІ, повернулася з Об’єднаних Арабських Еміратів. У місті встановили блокпости, всі, хто контактував з хворою, перебувають на самоізоляції, медики, які з нею контактували - на обсервації.

На Херсонщині поліція посилила карантині заходи на в'їзді-виїзді з міста Генічеська та на межі із Запорізькою областю. В області працює Єдиний антикризовий штаб, який об’єднав волонтерів та бізнес з метою забезпечення груп ризику гуманітарною допомогою в умовах карантину.

28 березня помер мешканець Генічеська, щодо якого є підозра на коронавірус, відібрано матеріали для лабораторного дослідження.