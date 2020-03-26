Коронавірус на Херсонщині: у Генічеську встановили блокпости
Про це кореспонденту Укрінформу повідомив голова Генічеської РДА Андрій Онищенко.
«Встановлені три блокпости на під’їздах у місто Генічеськ, там чергують поліцейські, прикордонники, рятувальники та медики. Зупиняють всіх, хто їде з міста чи в місто. Цікавляться метою приїзду та виїзду, перевіряють температурний режим. Оскільки у нас контрольований прикордонний район, то ще й документи перевіряються», - розповів Онищенко.
Також, за його словами, будуть встановлені дезінфікувальні бар’єри, щоб оброблялися колеса транспортних засобів.
Ситуацію у місті тримають під контролем, всі служби працюють у режимі надзвичайної ситуації, координують роботу з ОДА.
Наразі всі, хто контактував з молодою жінкою, у якої виявили коронавірус, перебувають на самоізоляції – це не лише родина, а й інші, хто з нею безпосередньо мав прямий контакт, та лікар, який її оглядав.
«Стан у всіх нормальний. Оброблений (дезінфікувальними замсобами – ред.) під’їзд у багатоповерховому будинку (де живе хвора – ред.), і квартира оброблена. Наш терцентр соціальної допомоги надає дистанційно продукти харчування. Стан здоров’я людей, які перебувають на самоізоляції, перевіряють двічі на день», - розповідає голова РДА.
Як повідомляв Укрінформ, у місті Генічеськ, що на Херсонщині, підтверджена коронавірусна інфекція у місцевої жительки, яка, за інформацією ЗМІ, повернулася з Об’єднаних Арабських Еміратів.
Фото: vizit.ks.ua