Коронавірус на Херсонщині: у Генічеську встановили блокпости

У місті Генічеськ, де виявили перший випадок коронавірусу на Херсонщині, встановили блокпости. Всі, хто контактував із хворою жінкою, перебувають на самоізоляції.

Про це кореспонденту Укрінформу повідомив голова Генічеської РДА Андрій Онищенко.

«Встановлені три блокпости на під’їздах у місто Генічеськ, там чергують поліцейські, прикордонники, рятувальники та медики. Зупиняють всіх, хто їде з міста чи в місто. Цікавляться метою приїзду та виїзду, перевіряють температурний режим. Оскільки у нас контрольований прикордонний район, то ще й документи перевіряються», - розповів Онищенко.

Також, за його словами, будуть встановлені дезінфікувальні бар’єри, щоб оброблялися колеса транспортних засобів.

Ситуацію у місті тримають під контролем, всі служби працюють у режимі надзвичайної ситуації, координують роботу з ОДА.

Наразі всі, хто контактував з молодою жінкою, у якої виявили коронавірус, перебувають на самоізоляції – це не лише родина, а й інші, хто з нею безпосередньо мав прямий контакт, та лікар, який її оглядав.

«Стан у всіх нормальний. Оброблений (дезінфікувальними замсобами – ред.) під’їзд у багатоповерховому будинку (де живе хвора – ред.), і квартира оброблена. Наш терцентр соціальної допомоги надає дистанційно продукти харчування. Стан здоров’я людей, які перебувають на самоізоляції, перевіряють двічі на день», - розповідає голова РДА.

Як повідомляв Укрінформ, у місті Генічеськ, що на Херсонщині, підтверджена коронавірусна інфекція у місцевої жительки, яка, за інформацією ЗМІ, повернулася з Об’єднаних Арабських Еміратів.

Фото: vizit.ks.ua