На Буковині за добу підтвердили 28 випадків коронавірусу, загалом - 171

У Чернівецькій області 2 квітня підтвердили 28 нових випадків Covid-19, у тому числі у трьох дітей та чотирьох медпрацівників.

Про це у Facebook повідомляє Чернівецька ОДА.

"У Чернівецькій області 2 квітня офіційно підтверджено ще 28 випадків зараження коронавірусною інфекцією. Серед інфікованих – троє дітей та дев’ятеро людей старше 55 років. Загальна чисельність хворих на Буковині від першого встановленого випадку становить 171 особу", - йдеться у повідомленні.

У коментарі кореспонденту Укрінформу заступниця голови ОДА Наталія Гусак зазначила, що 2 квітня коронавірус виявили у чотирьох медпрацівників.

Зараз епідеміологи вивчають їхні контакти та з'ясовують, чи заразилися медики на робочому місці, а чи інде.

Як повідомляв Укрінформ, раніше на Буковині коронавірус підтвердили у 10 медичних працівників. Таким чином, в області загальна кількість хворих на Covid-19 медиків зросла до 14.

За даними на 22:00 2 квітня, в Україні лабораторно підтверджено 897 випадків Covid-19. Зафіксовано 22 летальні випадки, 19 осіб одужали.