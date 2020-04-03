На Буковині запрацював особливий режим в'їзду-виїзду

У Чернівецькій області сьогодні опівночі починає діяти особливий режим в'їзду та виїзду. Пускатимуть лише вантажівки, службовий транспорт та буковинців, які повертаються додому.

Про це у Facebook повідомив Чернівецький міський голова Олексій Каспрук.

"Сьогодні з 00.00 буде ведено режим заборони в'їзду та виїзду з області, крім перевезення вантажів, транзитного транспорту, транспорту установ, які забезпечують життєдіяльність області і транспорту громадян які зареєстровані в Чернівецький області, проживають в ній та ПОВЕРТАЮТЬСЯ до місця постійного проживання", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв Укрінформ, рішення про запровадження у Чернівецькій області особливого режиму в’їзду та виїзду прийняла Державна комісія ТЕБ та НС.

Станом на ранок 2 квітня в Україні підтверджено 804 випадки COVID-19. 20 людей померли від COVID-19, а 13 осіб вже одужали.

У Чернівецькій області зафіксували вже 143 випадки захворювання COVID-19.