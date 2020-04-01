На Буковині у трьох медиків райлікарні підтвердили COVID-19

У завідувача інфекційним відділенням та двох медсестер Хотинської райлікарні, що в Чернівецькій області, підтвердився коронавірус.

Про це кореспонденту Укрінформ розповів заступник головного лікаря Хотинської ЦРЛ Сергій Солодкий.

"Кілька днів тому ми отримали підтвердження про коронавірус у завідуючої інфекційним відділенням нашої лікарні. А напередодні також надійшло підтвердження про захворювання цим вірусом і у двох медсестер. Одна з них лікується у стаціонарі нашої лікарні, її стан задовільний. Інша ж медсестра та лікарка лікуються амбулаторно під наглядом сімейного лікаря. У них легка форма цієї недуги", - сказав медик.

Також він повідомив, що вже встановили можливих контактних осіб у лікарні та взяли в них аналізи на COVID-19.

"Ми взяли мазки у працівників інфекційного, травматологічного, терапевтичного відділень. Це близько 80 працівників лікарні. Їх перевірять на коронавірус", - додав Солодкий.

За даними МОЗ, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужали.

У Чернівецькій області зафіксовано 104 випадки коронавірусу.