На Буковині - вже понад 100 випадків коронавірусу

У Чернівецькій області підтвердили ще 14 випадків захворювання на коронавірус. Загальна кількість інфікованих в області - 104 особи.

Про це під час прямого включення у Facebook повідомив голова Чернівецької ОДА Сергій Осачук.

"Нашим обласним лабораторним центром сьогодні проведено 39 досліджень аналізів пацієнтів. За результатами цих досліджень було виявлено 14 нових випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Таким чином, станом на цю хвилину в нашій області захворіло 104 особи", - повідомив Осачук.

Крім того, голова ОДА підтвердив факт сьогоднішньої смерті двох буковинців, які хворіли на Covid-19.

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"Також маємо збільшену кількість летальних випадків. Двоє пацієнтів в нашій області не змогли одужати і померли", - додав посадовець.

За даними ЦГЗ (Центру громадського здоров'я - ред.), станом на 22:00 31 березня в Україні 645 лабораторно підтверджених випадків Covid-19 ПЛР-дослідженням. Усього в Україні зафіксовано 17 летальних випадків від Covid-19.