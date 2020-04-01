На Тернопільщині кількість хворих із коронавірусом зросла до 98

За останню добу кількість хворих на Covid-19 на Тернопільщині збільшилась на 34 і сягнула 98 випадків.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє обласний лабораторний центр МОЗ України.

«Повідомляємо, що в області зареєстровано 98 випадків захворювання на коронавірусну інфекцію. Всього з початку карантину було досліджено 188 подібних випадків. 98 із них було підтверджено лабораторно, 21 залишається під підозрою, майже 70 - спростовано», - інформує лабцентр.

Як повідомляло агентство, напередодні коронавірус виявили у голови Монастириської громади, де кількість хворих на Covid-19 сягає майже 70 місцевих мешканців.