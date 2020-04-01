Чубаров повідомив про перенесення "Маршу на Крим" через коронавірус

Дата проведення міжнародної ненасильницької акції "Світ проти насильства і окупації. Марш гідності" буде визначена з урахуванням епідеміологічної ситуації в Україні.

Про це повідомив глава Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров у своєму Facebook.

Захід планувалося провести 3 травня, однак наразі важливіше дотримуватися карантинних заходів.

"У такій ситуації, коли здоров'я і безпека життю людей можуть бути забезпечені лише за умови дотримання спеціальних запобіжних заходів від зараження COVID-19, Штаб міжнародної ненасильницької акції «Світ проти насильства і окупації. Марш гідності» - організованої пішої ходи з території материкової України на територію тимчасово окупованого Російською Федерацією Криму - оголошує про перенесення дати її проведення, раніше призначеної на 3 травня 2020 року", - написав Чубаров.

Глава Меджлісу зазначив, що штаб акції продовжує свою роботу з її підготовки у віддаленому режимі та формат локальних зустрічей.

Нагадаємо: раніше Чубаров заявляв, що на проведення "Маршу на Крим" може вплинути коронавірус, а не нова кримінальна справа, яку російські слідчі в Криму завели проти нього.