Слідком РФ заочно висунув Чубарову "обвинувачення"

Слідчий комітет РФ заочно висунув "обинувачення" голові Меджлісу кримськотатарського народу Рефату Чубарову.

Про це повідомляє Радіо Свобода з посиланням на контрольоване Кремлем управління Слідкому в анексованому Криму

«Чубаров звинувачується в організації масових заворушень і публічних закликах до здійснення дій, спрямованих на порушення територіальної цілісності Росії», – йдеться в повідомленні.

Слідком звинувачує Чубарова в тому, що він навесні 2015 року в ефірі одного з українських телеканалів «висловлював заклики до здійснення екстремістської діяльності проти інтересів Росії», а також до деокупації Криму.

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23 березня стало відомо, що у Криму російський Слідчий комітет порушив кримінальну справу проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова за статтею російського Кримінального кодексу – «Організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством». Йдеться про події 26 лютого 2014 року.

Сам голова Меджлісу Рефат Чубаров в коментарі проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії пов’язав порушення «справи» із планами кримських татар щодо організації акції «Марш гідності».

6 грудня 2019 року голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров анонсував підготовку і проведення міжнародної ненасильницької мирної акції «Світ – проти насильства та окупації. Марш гідності». Під час акції активісти мають намір потрапити маршем до Криму через адміністративний кордон. Попередня дата проведення акції – 3 травня..