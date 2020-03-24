Прокуратура АРК відкрила справу через переслідування Росією Чубарова

Прокуратура АРК розпочала кримінальне провадження за фактом незаконного переслідування голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова.

Про це інформує пресслужба Офісу генпрокурора.

"Прокуратура АР Крим внесла до ЄРДР відомості за ч. 1 ст. 438 КК України (порушення законів та звичаїв ведення війни) за фактом незаконного переслідування державою-окупантом голови Меджлісу кримсько-татарського народу Рефата Чубарова за участь у проукраїнському мітингу, який відбувся 26 лютого 2014 року під будівлею ВР АР Крим", - йдеться у повідомленні.

За даними прокуратури АРК, РФ намагається через підконтрольні "правоохоронні органи" ретроспективно застосувати своє кримінальне законодавство на окупованій території України стосовно Чубарова за нібито організацію масових заворушень біля парламенту автономії.

"Таким чином, окупаційні "правоохоронці", порушуючи вимоги статті 70 Конвенції про захист цивільного населення під час війни 1949 року, намагаються переслідувати осіб за події, які відбувались до початку окупації шляхом порушення "кримінальних справ" за надуманими фактами", - наголосили у відомстві.

Як повідомлялося, Меджліс кримськотатарського народу раніше оголосив про проведення 3 травня 2020 року мирної ненасильницької акції Марш гідності в Крим.

23 березня в Криму російський Слідчий комітет порушив кримінальну справу проти голови Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова. Про це 23 березня повідомляє сайт Слідкому.

Відносно Чубарова відкрили справу за статтею російського Кримінального кодексу – "Організація масових заворушень, що супроводжувалися насильством". Йдеться про події 26 лютого 2014 року.

У Слідкомі стверджують, що "отримані докази причетності Чубарова до безпосередньої організації масових заворушень" біля будівлі Верховної Ради Автономної Республіки Крим. За версією російських слідчих, 25 лютого 2014 року Чубаров доручив своєму заступнику Ахтему Чийгозу "організувати масові заворушення біля будівлі Верховної Ради і особисто керувати прихильниками Меджлісу, які беруть участь у них".

6 грудня 2019 року Чубаров анонсував підготовку і проведення міжнародної ненасильницької мирної акції "Світ – проти насильства та окупації. Марш гідності". Під час акції активісти мають намір потрапити маршем до Криму через адміністративний кордон. Попередня дата проведення акції – 3 травня.

5 липня 2014 року, коли Рефат Чубаров повертався в анексований Росією Крим з виїзного засідання Меджлісу на Херсонщині, російські силовики заборонили йому в'їзд на п'ять років. На адмінкордоні з півостровом Чубарова зустрічала тодішній російський прокурор Криму Наталія Поклонська. Вона зачитала йому попередження "про неприпустимість екстремістської діяльності", після чого російські прикордонники вручили главі Меджлісу повідомлення про заборону на в'їзд на територію Росії.

5 липня 2019 року п'ятирічний термін російської заборони на в'їзд закінчився. Але, як пояснив Чубаров, він досі не може поїхати в Крим через заочний арешт за нібито вчинення ним певних "злочинів проти основ конституційного ладу і безпеки Російської держави".