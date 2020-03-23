Справа проти Чубарова відкрита органом, якого де-юре взагалі не існує - Денісова

Відкриття кримінальної справи окупаційною владою Криму проти Рефата Чубарова є різновидом репресії проти кримських татар.

Так заявила у Facebook Уповноважений ВР України з прав людини Людмила Денісова.

"Відкриття окупаційною владою Криму кримінальної справи проти глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова за начебто організацію масових заворушень – це класичний приклад того, як легко росіяни нехтують будь-якими нормами міжнародного права", - зазначила вона.

Денісова наголосила, що кримінальна справа проти Рефата Чубарова є незаконною, бо відкрита так званим "Следственным комитетом РФ по Республике Крым и г. Севастополю" - "органом, якого де-юре для всього цивілізованого світу взагалі не існує, а рішення суду за його поданням надалі не матиме жодної юридичної сили".

"Водночас поява такої "кримінальної справи" — це ще й один з різновидів репресій проти корінного народу Криму, у цьому випадку проти одного з лідерів цього народу. Російська Федерація продовжує свою агресивну політику — послідовно обмежуючи доступ на цю територію тих, хто, використовуючи усі наявні механізми, бореться проти тимчасової окупації своєї рідної землі", - зауважила омбудсмен.

Денісова закликала представників міжнародної спільноти та дипломатичний корпус застосувати всі можливі механізми з метою недопущення незаконного переслідування громадянина України Рефата Чубарова країною-агресором РФ.

Як повідомляв Укрінформ, в окупованому Криму Слідком Росії порушив проти глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова кримінальну справу стосовно подій 26 лютого 2014 року.