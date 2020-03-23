Україна вимагає від РФ негайно обстежити на коронавірус політв’язня Мустафаєва

Міністерство закордонних справ України висловило рішучий протест у зв’язку із незабезпеченням російською стороною необхідного медичного обстеження та лікування незаконно утримуваному на території РФ громадянину України Серверу Мустафаєву.

Про це повідомляє пресслужба МЗС.

Зазначається, що протягом останніх днів у Сервера тримається висока температура, спостерігається сухий кашель, сильний головний біль та слабкість у всьому тілі. З огляду на пандемію коронавірусної інфекції нового типу Covid-19, це тривожні симптоми, які ігноруються російською стороною, акцентували в українському зовнішньополітичному відомстві.

«Наполягаємо на негайному проведенні медичного обстеження громадянина України С.Мустафаєва в спеціалізованому медичному закладі відповідно до міжнародних стандартів, у тому числі з метою виключення можливості його зараження короновірусною інфекцією Covid-19, та забезпеченні кваліфікованою лікарською допомогою в умовах місця несвободи», - наголосили у МЗС.

Українські дипломати висловили стурбованість тим, що вплив пандемії Covid-19 на медичну безпеку у в’язницях РФ та на окупованих територіях може мати системний характер, що поставить під серйозну загрозу здоров’я та життя незаконно утримуваних громадян України.

МЗС також закликало міжнародне співтовариство посилити політичний, економічний та санкційний тиск на РФ з метою припинення грубих порушень Росією прав людини та звільнення всіх незаконно утримуваних громадян України.

Сервер Мустафаєв - правозахисник, координатор «Кримської солідарності». Його заарештували 21 травня 2018 року, після чого він став фігурантом так званої другої Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір» (цю організацію вважають в Росії терористичною).

6 листопада 2019 року Amnesty International визнала Мустафаєва в'язнем совісті.

15 листопада Південний військовий окружний суд у російському Ростові-на-Дону, куди були етаповані всі фігуранти другої Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір», почав розглядати справу по суті.

30 жовтня адвокат Мустафаєва Ліля Гемеджи в інтерв'ю ЗМІ назвала умови тримання її підзахисного в краснодарському СІЗО «нелюдськими», «тортурами», після чого закликала активістів писати скарги в російські офіційні інстанції. Уповноважений Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова тоді відреагувала на це повідомлення і також зажадала від російської влади покращити умови тримання фігурантів Бахчисарайської «справи Хізб ут-Тахрір».