Слідком РФ відкрив справу проти Чубарова

У Криму Слідком Росії порушив проти глави Меджлісу кримськотатарського народу Рефата Чубарова кримінальну справу стосовно подій 26 лютого 2014 року.

Про це повідомляє сайт Слідчого комітету РФ.

В інформації Слідкому йдеться про "підозру в організації масових безладів" у лютому 2014 року.

«Ясна річ, Москва намагається залякати всіх нас напередодні 3 травня - дати проведення міжнародної мирної ненасильницької акції "Світ проти насильства і окупації. Марш гідності", - прокоментував у себе на Facebook цю новину сам Чубаров.

За його словами, це "сигнал" всім, хто в будь-якій формі протистояв, протистоїть і буде протистояти російській агресії і боротися за відновлення територіальної цілісності України, включно з Кримом".

Читайте також: МЗС висловило протест через вояж Путіна в Крим і передало Росії ноту

Як повідомлялося, 26 лютого під стінами Верховної Ради АРК паралельно відбулися 2 акції: проукраїнський мітинг, організований Меджлісом кримськотатарського народу, котрий зібрав до 10 тисяч учасників, та проросійський ініціатором якого стала партія «Руська єдність». Через незадовільні заходи безпеки, вжиті правоохоронцями, між проукраїнськими та проросійськими учасниками мітингів сталися сутички, у результаті чого загинули 2 людини.

Меджліс кримськотатарського народу раніше оголосив про проведення 3 травня 2020 року мирної ненасильницької акції Марш гідності в Крим.