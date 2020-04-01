Чернівецька область ввела особливий режим в'їзду та виїзду

У Чернівецькій області запровадила особливий режим в'їзду та виїзду.

Про це у Facebook повідомив голова Чернівецької обласної державної адміністрації.

"Згідно рішення Державної комісії ТЕБ та НС у Чернівецькій області запроваджено особливий режим в’їзду та виїзду. Деталі згодом", - йдеться у дописі.

Як повідомляв Укрінформ, 28 березня Чернівецька обласна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій звернулась до Державної комісії, з пропозицією ввести на території Буковини особливий режим в'їзду та виїзду.

За даними МОЗ, станом на 10:00 1 квітня в Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужали.

У Чернівецькій області - 104 випадки коронавірусу.

Фото: dpsu.gov.ua