Кому потрібна самоізоляція - уряд визначив перелік осіб

Кабінет міністрів України встановив, що хворі з коронавірусом, контактні особи з хворими та люди, старші 60 років, потребують самоізоляції.

Про це йдеться в постанові уряду № 255 від 2 квітня.

Згідно з документом, особами, які потребують самоізоляції, є:

- особи, які мали контакт з хворим на COVID-19, крім осіб, які перебували у засобах індивідуального захисту у зв’язку з виконанням службових обов’язків;

- особи, щодо яких є підозра на інфікування, або особи, які хворіють на COVID-19 та не потребують госпіталізації;

- особи, які досягли 60-річного віку, крім осіб, які здійснюють заходи, пов’язані з недопущенням поширення COVID-19, забезпечують діяльність об’єктів критичної інфраструктури.

Зазначається, що лікуючий лікар хворого або особи з підозрою на інфікування COVID-19 визначає строк самоізоляції на підставі галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я.

Працівники державних установ Міністерства охорони здоров’я епідеміологічного профілю визначають персональний перелік осіб, які потребують самоізоляції у зв’язку з контактом з хворим на COVID-19 та вносять інформацію до відповідних інформаційних систем.

Водночас уряд встановив, що особам, які потребують самоізоляції (крім осіб, які хворі на COVID-19) та заявили про неможливість забезпечення піклування про них у період самоізоляції іншими особами, дозволяється відвідування місць торгівлі продуктами харчування, засобами гігієни, лікарськими засобами, медичними виробами, які розміщені на відстані не більше ніж 2 кілометри від місця самоізоляції, за умови використання засобів індивідуального захисту, зокрема респіраторів або захисних масок без клапану видиху.

Також таким особам, які потребують самоізоляції (крім осіб, які хворі на

COVID-19) та заявили про неможливість забезпечення піклування про них у період самоізоляції іншими особами, дозволяється двічі на день вигул домашніх тварин.

Контроль за дотриманням режиму самоізоляції мають здійснювати Нацполіція та Нацгвардія, працівники державних установ Міністерства охорони здоров’я епідеміологічного профілю, уповноважені органами місцевого самоврядування посадові особи, у тому числі з використанням мобільного додатка Єдиного державного веб-порталу електронних послуг.

Як повідомлялося, 25 березня уряд України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.