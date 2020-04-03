Кабмін визначив, хто підлягає обов'язковій обсервації

Кабінет міністрів України визначив коло осіб, котрі підлягають обов’язковій госпіталізації до обсерваторів на 14 днів.

Про це йдеться в постанові уряду № 255 від 2 квітня.

Так, уряд установив, що обов’язковій госпіталізації до обсерваторів (ізоляторів), які визначаються обласними, Київською міською державними адміністраціями, підлягають особи, які заявили про добровільну госпіталізацію до обсерватора (ізолятора) у зв’язку з неможливістю дотримання вимог самоізоляції; особи, які двічі порушили умови самоізоляції, окрім осіб, визначених абзацом четвертим пункту 4 цієї постанови.

Окрім того, обов’язковій госпіталізації до обсерваторів (ізоляторів) підлягають особи, які мали контакт із хворими або мають ознаки інфікування COVID-19 та відмовляються від медичного обстеження, за направленням лікуючого лікаря.

Також особи, які здійснюють перетин державного кордону, окрім осіб, які є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних міжнародних місій, організацій, акредитованих в Україні, та членів їх сімей; водіїв та членів екіпажу вантажних транспортних засобів, членів екіпажів повітряних і морських, річкових суден, членів поїзних і локомотивних бригад, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті із хворою на COVID-19 особою.

Згідно з постановою, обов’язковій госпіталізації до обсерваторів (ізоляторів) підлягають особи, які в’їжджають з тимчасово окупованих територій у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим і м. Севастополя через контрольні пункти в’їзду на тимчасово окуповану територію та виїзду з неї , окрім співробітників Місії Міжнародного комітету Червоного Хреста, співробітників акредитованих в Україні дипломатичних місій, зокрема тих, які провадять моніторинг ситуації та доставку гуманітарної допомоги населенню, що проживає на тимчасово окупованих територіях у Донецькій та Луганській областях, Автономної Республіки Крим і м. Севастополя, якщо немає підстав вважати, що вони були в контакті з хворою на COVID-19 особою.

У документі зазначається, що перелік осіб, які є працівниками дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв міжнародних організацій в Україні, осіб, що належать до дипломатичного корпусу, акредитованого в Україні, інших відповідних осіб міжнародних організацій, які не підлягають обов’язковій госпіталізації до обсерваторів (ізоляторів), визначається Міністерством закордонних справ.

Згідно з документом, строк обсервації становить 14 днів.

Також зазначається, що діти, які не досягли 12 років, підлягають госпіталізації до обсерватора (ізолятора) разом з одним із батьків, усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, інших осіб відповідно до закону.

Госпіталізація до обсерваторів та/або ізоляторів згаданих вище осіб забезпечується в межах компетенції Міністерством інфраструктури, Міністерством розвитку громад та територій і Міністерством охорони здоров’я.

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Особа, яка має ознаки захворювання на COVID-19, підлягає обов’язковому медичному огляду, за результатами якого може бути направлена на самоізоляцію.

Крім того, уряд зобов’язав Мінцифри розробити електронний сервіс для моніторингу дотримання самоізоляції та обсервації осіб.

"Міністерству цифрової трансформації до 5 квітня 2020 р. розробити електронний сервіс з використанням мобільного додатка Єдиного державного вебпорталу електронних послуг для можливості проведення моніторингу щодо додержання самоізоляції та/або обсервації (ізоляції) особами, зазначеними в пунктах 4 і 5 цієї постанови, за наявності згоди відповідної особи", - зазначено в документі.

Згідно з постановою, порядок інформаційної взаємодії Єдиного державного вебпорталу електронних послуг, інформаційних систем Міністерства внутрішніх справ та Національної поліції, інформаційних систем Міністерства охорони здоров’я та державної установи "Центр громадського здоров’я Міністерства охорони здоров’я України", які мають необхідні для проведення зазначеного моніторингу дані, встановлюється Міністерством цифрової трансформації та держателем відповідної інформаційної системи.

Як повідомлялося, 25 березня Кабінет міністрів України ввів режим надзвичайної ситуації по всій території країни та продовжив карантин до 24 квітня.