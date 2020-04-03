Кого і як возитиме громадський транспорт: уряд уточнив правила і вимоги

Кабінет Міністрів встановив нові обмеження на перевезення громадським транспортом пасажирів у межах кількості сидячих місць та уточнив перелік установ, працівники яких мають право користуватися таким транспортом.

Про це йдеться в постанові уряду № 255 від 2 квітня.

Відповідно до документа, дозволяються пасажирські перевезення працівників закладів та установ незалежно від форми власності, які забезпечують охорону здоров’я, продовольче забезпечення, урядування та надання найважливіших державних послуг, енергозабезпечення, водозабезпечення, зв’язок та комунікації, фінансові та банківські послуги, функціонування інфраструктури транспортного забезпечення, сфери оборони, правопорядку та цивільного захисту, об’єктів критичної інфраструктури, які мають безперервний промисловий цикл, у межах кількості місць для сидіння, передбаченої технічною характеристикою транспортного засобу або визначеної в реєстраційних документах на цей транспортний засіб,

Водночас обов'язковою умовою таких перевезень визначено забезпечення водіїв та пасажирів засобами індивідуального захисту, зокрема респіраторами або захисними масками, у тому числі виготовленими самостійно.

У разі перевезення працівників службовими та/або орендованими автомобільними транспортними засобами дозволяється рух авто виключно за маршрутами руху, погодженими з органами Національної поліції, а також дотримання відповідних санітарних та протиепідемічних заходів.

Крім того, дозволяється здійснення Укрзалізницею окремих пасажирських рейсів у внутрішньому залізничному сполученні, рішення щодо яких приймається в кожному окремому випадку за погодженням з Міністерством інфраструктури, а також окремих пасажирських рейсів у міжнародному залізничному сполученні, рішення щодо яких приймається в кожному окремому випадку за погодженням з Міністерством інфраструктури, МЗС та Держприкордонслужбою.

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Рішення щодо припинення роботи метрополітенів Києва, Харкова і Дніпра залишається чинним.

Як повідомлялося, раніше Кабмін запровадив дозвіл перевозити у трамваях, тролейбусах, автобусах, маршрутних таксі таку кількість пасажирів, яка одночасно не перевищує половини кількості місць для сидіння.

Як повідомлялося, станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.