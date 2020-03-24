Україна на карантині: фотощоденник

У зв’язку із пандемією коронавірусу COVID-19 в Україні, як і в багатьох країнах світу, запровадили карантин.

Фотокореспонденти Укрінформу щодня фіксують, як змінюються українські міста із впровадженням обмежень задля протидії поширенню хвороби.

Зупинений громадський транспорт, закриті дитячі майданчики, спорожнілі авто- й залізничні вокзали, дезінфікування вулиць, скуповування продуктів у магазинах, черги до закладів торгівлі й аптек через обмеження кількості людей для входу та новий масковий стиль перехожих – такі нові риси додав карантин українським містам.

23.03.2020

Фото: Геннадій Мінченко

Київміськрада ухвалила рішення заборонити до покращення епідситуації з коронавірусом користуватися дитячими і спортивними майданчиками.

Фото: Геннадій Мінченко

Очільник столиці Віталій Кличко зазначив, що всі, хто порушує обмеження, платитимуть штрафи.

Фото: Геннадій Мінченко Київ.

Фото: Геннадій Мінченко

Із понеділка, 23 березня, у Києві в громадському транспорті перевозять виключно медичних працівників, рятувальників, правоохоронців, працівників сфери ЖКГ, осіб, які працюють у продуктових магазинах й аптеках.

Фото: Павло Багмут

За першу добу було видано понад 225 тисяч спецквитків для проїзду в громадському транспорті.

22.03.2020

Фото: Маркіян Лисейко

Антисептик на території церкви Різдва Пресвятої Богородиці у Львові.

Фото: Маркіян Лисейко

Гарнізонний храм святих верховних апостолів Петра і Павла у Львові.

Фото: Маркіян Лисейко

Порожнє середмістя Львова.

21.03.2020

Фото: Володимир Тарасов

Ринок закрили. Місто Лубни на Полтавщині.

20.03.2020

Фото: Віктор Кошмал

Черга до аптеки. Чернігів.

Фото: Маркіян Лисейко

Працівники комунальної служби миють площу Ринок дезінфекційним засобами у Львові.

Фото: Маркіян Лисейко

Пам'ятник у захисній масці на Вірменській вулиці у Львові.

Фото: Маркіян Лисейко

Поліцейські патрулюють площу Ринок у Львові.

19.03.2020

Фото: Віктор Кошмал

Нова реальність. Чернігів.

Фото: Віктор Кошмал

Спорожнілий вокзал Чернігова, зачинений на карантин.

Фото: Віктор Кошмал

Порожня платформа автостанції Чернігів-1.

Фото: Віктор Кошмал

Безлюдна зала очікування на вокзалі станції Чернігів.

Фото: Маркіян Лисейко

Роботу залізничного вокзалу у Львові зупинено на карантин до 3 квітня.

Фото: Маркіян Лисейко

Порожні платформи львівського залізничного вокзалу.

18.03.2020

Фото: Сергій Пустовіт

Зала очікування на станції Полтава–Південна.

Фото: Альона Николаєвич

Почуттям карантин не перешкода. Львів.

Фото: Альона Николаєвич

Галицький ринок у Львові.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Порожня центральна зала залізничного вокзалу в Харкові.

Фото: Микола М’якшиков

Зачинена через карантин станція КП "Дніпровський метрополітен".

Фото: Микола М’якшиков

Будівля Центрального залізничного вокзалу в Дніпрі, роботу якого зупинено до 3 квітня.

Фото: Сергій Гудак

Порожня зала очікування залізничного вокзалу під час карантину в Ужгороді.

Фото: Юлія Овсяннікова

Такий вигляд мала зазвичай сповнена людьми центральна вулиця столиці - Хрещатик - під час карантину в середу, 18 березня.

Фото: Євген Котенко

Оголошення про припинення роботи столичного метрополітену на час карантину.

17.03.2020

Фото: Маркіян Лисейко

ПП "Шегині" на кордоні України з Польщею – один із 107 пунктів пропуску, що призупинили роботу в межах заходів протидії поширенню коронавірусу.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Порожня станція КП "Харківський метрополітен". Крім Харкова, метро зачинилося в Києві та Дніпрі.

Фото: Юлій Зозуля

Закриті заклади харчування під час карантину в Одесі.

Фото: Сергій Гудак

Свідомі автомобілісти. Ужгород.

Фото: Сергій Гудак

Ринок на площі Корятовича в Ужгороді.

16.03.2020

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Прикордонник вимірює температуру водієві, який перетинає кордон України через міжнародний пункт пропуску "Гоптівка" на Харківщині.

Фото: В’ячеслав Мадієвський

Міжнародний пункт пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення "Гоптівка" на Харківщині.

14.03.2020

Фото: Маркіян Лисейко

Працівник комунальної служби обприскує дезінфекційним засобом зупинку громадського транспорту у Львові.

13.03.2020

Фото: Маркіян Лисейко

Порожні полиці у львівському супермаркеті у другий день всеукраїнського карантину.

12.03.2020

Фото: Євген Котенко

Ще незвичний "прикид" на столичній вулиці в перший день карантину.