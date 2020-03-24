Україна на карантині: фотощоденник
Фотокореспонденти Укрінформу щодня фіксують, як змінюються українські міста із впровадженням обмежень задля протидії поширенню хвороби.
Зупинений громадський транспорт, закриті дитячі майданчики, спорожнілі авто- й залізничні вокзали, дезінфікування вулиць, скуповування продуктів у магазинах, черги до закладів торгівлі й аптек через обмеження кількості людей для входу та новий масковий стиль перехожих – такі нові риси додав карантин українським містам.
23.03.2020
Київміськрада ухвалила рішення заборонити до покращення епідситуації з коронавірусом користуватися дитячими і спортивними майданчиками.
Очільник столиці Віталій Кличко зазначив, що всі, хто порушує обмеження, платитимуть штрафи.
Із понеділка, 23 березня, у Києві в громадському транспорті перевозять виключно медичних працівників, рятувальників, правоохоронців, працівників сфери ЖКГ, осіб, які працюють у продуктових магазинах й аптеках.
За першу добу було видано понад 225 тисяч спецквитків для проїзду в громадському транспорті.
22.03.2020
Антисептик на території церкви Різдва Пресвятої Богородиці у Львові.
Гарнізонний храм святих верховних апостолів Петра і Павла у Львові.
Порожнє середмістя Львова.
21.03.2020
Ринок закрили. Місто Лубни на Полтавщині.
20.03.2020
Черга до аптеки. Чернігів.
Працівники комунальної служби миють площу Ринок дезінфекційним засобами у Львові.
Пам'ятник у захисній масці на Вірменській вулиці у Львові.
Поліцейські патрулюють площу Ринок у Львові.
19.03.2020
Нова реальність. Чернігів.
Спорожнілий вокзал Чернігова, зачинений на карантин.
Порожня платформа автостанції Чернігів-1.
Безлюдна зала очікування на вокзалі станції Чернігів.
Роботу залізничного вокзалу у Львові зупинено на карантин до 3 квітня.
Порожні платформи львівського залізничного вокзалу.
18.03.2020
Зала очікування на станції Полтава–Південна.
Почуттям карантин не перешкода. Львів.
Галицький ринок у Львові.
Порожня центральна зала залізничного вокзалу в Харкові.
Зачинена через карантин станція КП "Дніпровський метрополітен".
Будівля Центрального залізничного вокзалу в Дніпрі, роботу якого зупинено до 3 квітня.
Порожня зала очікування залізничного вокзалу під час карантину в Ужгороді.
Такий вигляд мала зазвичай сповнена людьми центральна вулиця столиці - Хрещатик - під час карантину в середу, 18 березня.
Оголошення про припинення роботи столичного метрополітену на час карантину.
17.03.2020
ПП "Шегині" на кордоні України з Польщею – один із 107 пунктів пропуску, що призупинили роботу в межах заходів протидії поширенню коронавірусу.
Порожня станція КП "Харківський метрополітен". Крім Харкова, метро зачинилося в Києві та Дніпрі.
Закриті заклади харчування під час карантину в Одесі.
Свідомі автомобілісти. Ужгород.
Ринок на площі Корятовича в Ужгороді.
16.03.2020
Прикордонник вимірює температуру водієві, який перетинає кордон України через міжнародний пункт пропуску "Гоптівка" на Харківщині.
Міжнародний пункт пропуску через державний кордон України для автомобільного сполучення "Гоптівка" на Харківщині.
14.03.2020
Працівник комунальної служби обприскує дезінфекційним засобом зупинку громадського транспорту у Львові.
13.03.2020
Порожні полиці у львівському супермаркеті у другий день всеукраїнського карантину.
12.03.2020
Ще незвичний "прикид" на столичній вулиці в перший день карантину.