Як лікують хворих на COVID-19: ексклюзивні кадри Укрінформу

Закарпатський Центр легеневих хвороб очима нашого фотокореспондента Сергія Гудака

Центр став третім закладом, що приймає хворих з діагнозом COVID-19. Саме тут наразі перебуває найбільше пацієнтів з важким перебігом цієї хвороби. Люди потрапляють сюди виснаженими та знесиленими... В інтерв’ю Укрінформу генеральний директор медзакладу Василь Скрип розповів, наскільки важливе значення при лікуванні хворих має людський фактор: «Кожен лікар є у своїй сутності психотерапевтом. Адже відомо, що після того, коли пацієнт поспілкується з лікарем, йому стає краще, легше від самої розмови. Тому в нас із важкими хворими працюють саме такі лікарі, вони біля пацієнтів проводять багато часу, пояснюють – що їм роблять, які препарати, які маніпуляції, для чого це потрібно».

Важка робота дає свої результати. «Ви б бачили людей, яких ми виписуємо після лікування коронавірусу! Пацієнти плакали від щастя, таке рідко побачиш» -тішиться Василь Скрип.

Більше про роботу центру «розкажуть» світлини Сергія Гудака.