Шмигаль оприлюднив додаткові обмеження під час карантину

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль оприлюднив перелік додаткових заходів із запобігання розповсюдженню коронавірусної хвороби, які будуть діяти із 6 по 24 квітня в Україні.

Інформацію він виклав у Facebook.

Так, з понеділка, 6 квітня, не можна перебувати в громадських місцях без вдягнутих засобів індивідуального захисту, зокрема, респіратора або захисної маски, в тому числі виготовлених самостійно.

Також заборонене переміщення групою більш як дві осіб, крім випадків службової необхідності та супроводження осіб, які не досягли 14 років, батьками, усиновлювачами, опікунами, піклувальниками, прийомними батьками, батьками-вихователями, іншими особами відповідно до закону, або повнолітніми родичами дитини. Дітям не можна перебувати у громадських місцях.

Відвідування парків, скверів, зон відпочинку, лісопаркових та прибережних зон, крім вигулу домашніх тварин однією особою та у випадку службової необхідності, спортивних та дитячих майданчиків, а також проведення всіх масових заходів також під забороною.

Не можна перебувати на вулицях без документів, що посвідчують особу, підтверджують громадянство України чи її спеціальний статус.

Також передбачається обов'язкова обсервація для всіх осіб, які перетинають державний кордон. Виключення - для працівників дипломатичних представництв та консульських установ іноземних держав, представництв офіційних місій; водіїв, членів екіпажів, поїзних і локомотивних бригад.

Забороняється самовільно залишати місця обсервації або ізоляції.

Відповідна постанова оприлюднена на сайті Кабміну.

Як повідомлялося, станом на 10:00 3 квітня в Україні 942 лабораторно підтверджених випадки COVID-19, з них 23 летальних, 19 пацієнтів одужали. За добу було зафіксовано 138 нових випадків.

У Києві станом на 3 квітня 189 осіб мають підтверджений діагноз COVID-19. Зафіксовано три летальні випадки. За минулу добу захворіли 28 людей.