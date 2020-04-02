Ляшко - про карантин: Ми не повинні чекати великих спалахів і потім діяти

Україна вживає превентивних заходів, аналізуючи досвід інших країн у боротьбі з коронавірусом.

Про це на брифінгу 2 квітня сказав заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми вивчаємо досвід усіх країн і робимо динаміку та порівняння. У нас є чіткі графіки, де показано, як розвиваються інші країни та як іде Україна по кількості випадків. Тому вживати превентивних заходів потрібно, аналізуючи всі інші випадки і розвитки спалаху коронавірусної хвороби в інших країнах. Ми не повинні чекати великих спалахів і потім діяти. Оскільки, коли відбувається великий спалах, то тоді відбувається велика кількість контактів. І друга хвиля спалаху вже відбувається через 14 днів. Тому український уряд прийняв рішення, і карантин був розпочатий до того, як у нас були зафіксовані масові спалахи коронавірусу", - сказав Ляшко.

Він зазначив, що на сьогодні завданням для всіх людей має бути перебування у якомога жорсткішій самоізоляції.

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Також Ляшко закликав усіх експертів, хто з сумнівами ставиться до карантинних заходів, передивитися своє ставлення до цього та допомагати людям виконувати усі вимоги під час карантину.

Як повідомлялося, в Україні зафіксовано 804 випадки COVID-19, з них 20 летальних, 13 людей одужало.

За даними Worldоmeter, у світі станом на ранок 2 квітня зафіксовано 936 436 випадків COVID-19, з них 47 251 летальний, 194 585 людей одужали.