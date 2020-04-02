МОЗ назвало умову відкриття ринків місцевою владою

Рішення про відкриття продуктових ринків є компетенцією виключно місцевої влади, а Міністерство охорони здоров'я лише прописує умови їх роботи.

На цьому наголосив заступник міністра охорони здоров'я, головний державний санітарний лікар Віктор Ляшко на брифінгу 2 квітня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

“Міністерство охорони здоров’я не відкривало ринки. Постановою головного державного санітарного лікаря чітко прописані вимоги, коли органи місцевого самоврядування можуть дозволити відкрити ринок у разі, якщо немає інших можливостей купувати продукти харчування населенню, яке проживає на тій чи іншій території”, - заявив Ляшко.

Він наголосив, що ця постанова - не заклик до відкритя ринків, а можливість дати людям доступ до продуктів на період карантину.

“Закликаю не зловживати, виконувати всі вимоги карантину, і в разі, якщо є необхідність відкрити той чи інший продуктовий ринок, виконувати всі ті вимоги , які прописані в постанові головного державного санітарного лікаря”, - сказав Ляшко.

Як повідомляв Укрінформ, головний державний санітарний лікар 30 березня підписав постанову, в якій прописані умови роботи продуктових ринків під час карантинних заходів.

З 17 березня у зв'язку з введенням карантину для запобігання поширенню коронавірусної інфекції в Україні тимчасово припинено роботу закладів торгівлі та громадського харчування, крім аптек і продуктових магазинів.

25 березня уряд запровадив надзвичайну ситуацію на всій території України, карантин продовжено до 24 квітня.