Кличко пояснив, чому Київ не планує відкривати ринки

Мер Києва Віталій Кличко заявив, що поки зарано говорити про пом’якшення обмежувальних заходів у столиці.

Про це він сказав в ефірі телеканалу, повідомляє пресслужба КМДА.

«Поки ми не можемо говорити про те, що скасовуватимемо обмежувальні заходи. Ми спираємось на статистику, і сьогодні вона показує, що хвороба розповсюджується. Тільки за минулу добу +25 людей, що захворіли на коронавірус. Про яке пом’якшення ми можемо сьогодні говорити? Про послаблення йтиметься тільки в тому випадку, коли побачимо, що розповсюдження вірусу зупинилося і людей, що хворіють, поменшало», – сказав Кличко.

Щодо можливого відкриття ринків мер Києва ще раз наголосив, що у столиці продуктові ринки поки не відкриватимуть.

«На сьогоднішній день всі продуктові магазини забезпечені і торгують продуктами харчування. Проблем із запасами немає. На складах все є. Логістика працює. У цьому напрямку ми спираємось на досвід інших країн. Де були вжиті більш жорсткі заходи. Тому наше ключове завдання на сьогоднішній день – зробити все можливе для того, аби зупинити захворювання в столиці», – наголосив Кличко.

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За його словами, сьогодні ситуація в Києві поки контрольована. Але для того, аби вона залишалася такою, необхідно і надалі дотримуватися обмежувальних заходів.

«У нас 132 підтверджених захворювання. Але, якщо далі буде розповсюджуватися хвороба, якщо будуть тисячі хворих, як наприклад в Іспанії, то наші медики просто не зможуть допомогти всім. Ми не хочемо до цього доводити. І тому такі жорсткі обмеження і на сьогодні ми не розглядаємо питання про відкриття ринків», – сказав Кличко.

Як повідомлялося, станом на 22:00 1 квітня в Україні лабораторно підтверджено 794 випадки COVID-19. 20 хворих померли, 13 одужали.

У світі станом на ранок 2 квітня зафіксовано 936 436 випадків захворювання на коронавірус COVID-19, з них - 47 251 летальних, 194 585 осіб одужали.