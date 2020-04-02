Кличко просить Кабмін ввести суворі обмеження щодо громадських місць

Мер Києва закликає уряд ухвалити рішення про запровадження суворих обмежень на відвідування парків, скверів, дитячих майданчиків, а також на роботу деяких підприємств.

Про це Віталій Кличко заявив на брифінгу, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Хочу звернутися до уряду: ухваліть, будь ласка, кроки, що допоможуть владі на місцях контролювати заходи обмежень. Ухвалити жорсткі обмеження на відвідування парків, скверів, дитячих майданчиків, роботу деяких підприємств", - сказав Кличко.

Як повідомляв Укрінформ, у столиці станом на 1 квітня підтверджено 132 випадки зараження коронавірусом.

За порушення правил карантину, санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних правил і норм загрожує штраф від 17 до 34 тисяч гривень (для посадових осіб штраф - від 34 до 170 тисяч).

Зокрема, відповідальність встановлена за самовільне залишення місця обсервації (карантину) особою, яка може бути інфікована коронавірусною хворобою.

Також санкції можуть накласти за порушення розпоряджень місцевої влади (наприклад, щодо обмеження кількості людей у громадському транспорті), за несанкціоновану торгівлю, яка наражає людей на небезпеку.

30 березня в МВС підкреслили, що відсутність маски чи приготування шашликів у парку не є підставою для штрафу - однак не виключили такого покарання в майбутньому.