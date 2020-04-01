У Кличка відреагували на ринок, що відкрився попри заборону

Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА направив лист до Печерської РДА щодо впливу на власників Печерського ринку, які вели торгівлю попри заборону.

Про це повідомив заступник голови Київської міської державної адміністрації Володимир Слончак у Facebook.

"Щодо даної ситуації, то Департамент промисловості та розвитку підприємництва вже направив відповідний лист на РДА задля негайного впливу на власників ринку", - написав Слончак.

Він наголосив, що ринки в Києві не повинні працювати.

"Роботу ринків у Києві на період карантину тимчасово припинено Постійною комісією з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій і може бути дозволено в разі внесення змін у рішення Комісії. Поки таких змін неринокмає", - підкреслив Слончак.

Раніше перший заступник голови Комітету ВР з питань свободи слова та інформаційної політики Ольга Червакова повідомила у соцмережі, що на Печерському ринку поновили продаж продуктів харчування. “Їжа нічим не прикрита, продавці без масок, на зауваження людей щодо гігієни — хамство”, - написала вона. Також Червакова виклала фото, на яких видно, що торгівля на ринку дійсно поновлена.

Як повідомлялось, Міністерство охорони здоров'я дозволило владі на місцях відкрити продуктові ринки під час карантину, але наказало суворо дотримуватись певних обмежень. Водночас київська міська влада заявила, що продуктові ринки у столиці не відкриватимуть.

В Україні наразі зафіксовано 669 випадків Covid-19, із яких 17 летальних, 10 людей одужали.

Фото в тексті: Володимир Слончак, Фейсбук